Allergie au sperme : signes et traitements !

L'allergie au sperme est due à une sensibilisation aux protéines séminales du sperme

Certes peu courante, l’allergie au sperme existe et entraîne le plus souvent des symptômes pouvant être confondus avec des infections sexuellement transmissibles. Seule différence : ces manifestations sont immédiates et parfois très sévères. Elle est donc loin d’être bénigne et peut même avoir des conséquences sérieuses. En fait, expliquait en 2012 – rien n’a changé depuis – dans nos colonnes, le Dr Bin Massamba, allergologue à la clinique Sainte-Véronique, le sperme est composé de spermatozoïdes et du liquide séminal (protéines et solutions salées). C’est ce dernier qui, habituellement, est cause d’allergie. Laquelle allergie est IgE-dépendante, c’est-à-dire à réaction immédiate, inflammatoire et potentiellement dangereuse. Ainsi, lorsqu’une femme fait une allergie au sperme, aussitôt après le rapport sexuel, les manifestations locales suivantes peuvent apparaître : elle se gratte énormément. ‘’ À ma connaissance, aucune infection sexuellement transmissible ne se manifeste avec tant de rapidité», faisait savoir le Dr Massamba. Il ne peut s’agir, en l’occurrence, que d’une allergie au liquide séminal.

L’allergie au sperme est due à une sensibilisation aux protéines séminales du sperme. Aussi, lorsque l’on remarque des désagréments du style irritation douloureuse, gonflement de la zone génitale, violentes démangeaisons, ou, plus généralement, si l’on constate un urticaire et/ou un gonflement (œdème de Quincke) généralisé dans l’heure qui suit le rapport sexuel, il faut consulter un allergologue. Bien qu’il ne soit point évident de poser un diagnostic, le Dr Massamba expliquait à l’époque qu’il faut pousser l’interrogatoire de la patiente très loin. S’intéresser aux détails, aux délais de déclenchement des signes souvent inférieur à une heure. Ensuite, le spécialiste pratiquera le pick test (test cutané) chez la femme avec le sperme de l’homme concerné. ‘’Les résultats sont généralement immédiats dans les 15 à 20 minutes qui suivent’’, renseignait-il.

Pour ce qui est de la solution, il est inutile de changer de partenaire ! Les protéines séminales étant communes à tous les hommes. Le traitement est dans un premier temps préventif. Avec port obligatoire du préservatif pendant l’acte sexuel pour éviter tout contact entre l’allergène et l’organisme de la femme. Sauf qu’on ne saurait imaginer une vie de couple soumise au préservatif, surtout si le projet de bébés doit s’immiscer dans le programme. Il est ainsi prévu en traitement curatif, l’immunothérapie ou la désensibilisation.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon