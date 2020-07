Allègement : le ministre de l'Intérieur annonce un retour presque à la normale

Le ministre d'Etat à l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, a expliqué hier que le couvre-feu rentrera désormais en vigueur de 20 h 00 jusqu’à 5 h 00 du matin. Au lieu de 18 h 00 à 6 h 30 du matin. Cet allègement est, néanmoins, accompagné de quelques restrictions. "Sur tout le territoire national, ce couvre-feu est de rigueur et personne ne pourra être autorisé à circuler sans laissez-passer durant ce laps de temps", a indiqué M. Matha. Seuls les services dits essentiels ne seront pas concernés.

Pour rappel, lors du confinement du Grand Libreville, une autorisation d'exercer avait été remise aux services de fourniture d’électricité et d’approvisionnement en eau potable ; de téléphonie fixe et mobile ; de contrôle de la navigation aérienne, terrestre, maritime, ferroviaire ; médicaux et hospitaliers ; de média, etc.

On note également un retour aux horaires habituels de travail dans le secteur public (7 h 30-15 h 30) et dans le secteur privé.

Si les frontières aériennes ont été ouvertes, les démarcations maritimes et terrestres par contre demeurent fermées. "Seuls les approvisionnements en produits pétroliers, gaziers et vivriers sont admis", a poursuivi M. Matha. Restent aussi fermés, pour le moment, les salles de jeux, les cinémas, les musées, les lieux de culte, les bars, les boîtes de nuit et les motels, entre autres. Comme sont interdites les manifestations culturelles et sportives. Simplement parce que la mesure interdisant le regroupement de plus de dix personnes est toujours en vigueur.