Albinisme  : Pour un plaidoyer conséquent

À l'occasion de la célébration en différé au Gabon de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme du 13 juin, Citibank Gabon a organisé ce 23 juin, conjointement avec l'Unesco (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) et l'Alba (Association de lutte pour le bien-être des albinos), des activités de sensibilisation à son siège des Trois-Quartiers à Libreville.

Ces activités visaient à attirer l'attention sur cette particularité génétique héréditaire qui vaut aux personnes qui en sont atteintes d'être victimes de discrimination et de stigmatisation.

" À travers cette journée, Citibank, en tant qu'entreprise citoyenne, répond favorablement à la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (Onu) qui, en 2013, condamnait les agressions et discriminations à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme " , devait expliquer à l'auditoire le directeur général de Citibank Gabon, Juliette Weisflog.

Au regard de toutes ces ségrégations, il est judicieux que le thème pour cette année soit : " Forts, envers et contre tous ". Histoire de renforcer la sensibilisation et la communication et susciter davantage de prise de conscience de l'opinion à l'égard de la communauté des albinos au Gabon où leur nombre tourne autour de 400 personnes.