Airtel Gabon : les plaintes qui n'en finissent pas

L’OPÉRATEUR Airtel Gabon était sous les feux des projecteurs des internautes en fin de semaine dernière. Plusieurs lamentations de ses abonnés ont fait bouillonner la toile, suite au post d’un internaute très suivi sur Facebook.

" Hier j'ai malencontreusement mis le mauvais code agent, j'ai alors tenté de joindre votre service client (facturé à 50 F) à plusieurs reprises sans jamais pouvoir rentrer en contact avec un agent. Seulement, chaque appel est facturé et mon malaise s'accentue. En plus de l'argent que j'ai perdu, me voilà amputé de mon modeste 200. Je ne demande pas la charité, ce que je veux c'est mon argent et vous emmener à prendre conscience des lacunes de votre système ", a posté Steve Nguema, Facebooker.

Les internautes semblaient attendre une telle publication pour faire pleuvoir un déchaînement de plaintes sur les services offerts de cette entreprise de téléphonie mobile, pourtant très bien implantée au Gabon. "La semaine dernière, j'ai fait un forfait de 1 000 francs. J'ai reçu l'accusé de réception et tout. Rien de méchant jusqu'au moment de me rendre compte que bien que le forfait soit présent, je ne pouvais pas surfer…", s’est plaint l’internaute Brandon Aboghe. Tandis que d’autres souhaitent simplement que le Call-Center soit réellement opérationnel, comme l’a écrit Patie Moub’s dans son commentaire : "Le comble est qu'ils ne font rien pour remédier à cette histoire d'être injoignable sur leur call-center. Pensent-ils à ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ? Airtel vous abusez…"

Airtel Gabon n’est pas la seule entreprise mise à l’index. D’autres fournisseurs d’accès à Internet au Gabon sont aussi pointés du doigt, pour des services quelque peu laconiques. Faute d'organisations des consommateurs, faute aussi qu’aucun client ne peut apporter la preuve technique de ces abus, les fournisseurs d’accès à Internet abusent éperdument, avance un Facebooker remonté.

" Tout ça c’est l’Arcep ", estime Guy-Serge N’guema qui, lui, pointe d’un index accusateur sur l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. "Les plaintes des clients se multiplient chaque jour que Dieu fait à l’endroit de ces gens-là (les compagnies, ndrl) … Face à une telle attitude, ailleurs, ils auraient été fermement sommés de s’aligner, au risque de se voir retirer leur licence d’exploitation ", a-t-il poursuivi.

GMNN

Libreville/Gabon