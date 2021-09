Airtel Gabon :  le 111 aux abonnés absents ?

IMELDA H. est abonnée chez l'opérateur de téléphonie mobile Airtel Gabon. Elle a malencontreusement envoyé 36 700 francs CFA via Airtel Money, le 27 août dernier, sur un numéro Orange Money plutôt que MTN à sa sœur vivant au Cameroun. Elle se rend très vite compte de son erreur d’envoi et entame la procédure d'annulation de la transaction telle que prescrite sur le 150. La journée de vendredi s'achève sans que la dame ait pu annuler ce transfert comme le renseigne le 150.

En deuxième recours, elle pense à appeler le service client de Airtel via le 111 qui, curieusement, n'a plus d'option qui permet de contacter un agent en ligne. Après plusieurs tentatives d'appel, elle constate que 50 francs sont débités de son solde à chaque appel. Une escroquerie de la part de ce service qui s'est ajoutée à celle issue du service d'annulation de transfert qui, en réalité, ressemble à une arnaque. Que faire pour que sa plainte soit transmise au service technique ? À ce qu'il paraît, ce cas n'est pas isolé. Plusieurs autres clients se plaignent de plus en plus de la qualité des services de cet opérateur de téléphonie. D'après certains témoignages, les réclamations sont très vite enregistrées sur la page Facebook de l'opérateur de téléphonie. Une stratégie de communication qui ne soulagera certainement pas ceux de l'arrière-pays où nos vieux parents ne savent pas manier un smartphone, ni internet.