Aide alimentaire : Comme un imbroglio entretenu

L'opération de distribution de bons d'achat alimentaire a pris une drôle de tournure dans les trois arrondissements de la commune de Ntoum. Entre auxiliaires de commandement molestés par la population et les barricades érigées par cette dernière sur la Nationale, la situation ne semble plus maîtrisée dans cette partie du "Grand Libreville".

Un espace géographique où, vendredi 17, lundi 20 et mardi 21 avril 2020, les habitants des 2e et 3e arrondissements de la commune de Ntoum ont entassé des matériaux et autres objets divers qui ont servi à bloquer la circulation des usagers. Des barricades que les forces de l'ordre se sont empressés de dégager.

A en croire certains habitants des zones touchées par la contestation, le problème est venu de la non-prise en compte du travail préalable des chefs de quartiers, par les autorités municipales. En effet, à l'annonce des mesures à caractère social par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, ces représentants de l'administration ont ouvert des listes pour que leurs administrés respectifs viennent s'inscrire, afin de bénéficier de l'aide alimentaire promise.

Mais au moment de la distribution des bons d'achat, les choses se seraient dégradées. Du fait d'une incompréhension entre les équipes du ministère des Solidarités nationales et certains responsables des collectivités locales, qui auraient tout concentré chez eux. Et les chefs de quartiers font les frais de ce manque de coordination.



Guy-Romuald MABICKA



