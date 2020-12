AGP : 54 ans au service de l'information et de la performance

Pour coller l'évènement à l'exigence de performance, la célébration du 54e anniversaire de l'Agence gabonaise de presse (AGP) a été marquée par trois ateliers.

Pendant 4 jours (lundi 30 novembre, mardi 1er, mercredi 2 et vendredi 4 décembre 2020), journalistes de cette entité et plusieurs autres invités ont été édifiés sur la différence entre l'écriture d'agence et l'écriture audiovisuelle. Les participants ont également eu droit à des enseignements autour de la production et post-production.

En présence du ministre d'État à la Communication, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, et sa déléguée Gisèle Akoghet Ntoutoume Essone, qui ont pris part à la boucle de cette célébration, vendredi 4 décembre dernier, l'administrateur directeur général de l'AGP, El Mut Moutchinga Boulingui est revenu sur l'intérêt de la série d'activités relatives à la formation qui ont ponctué la célébration de ce 54e anniversaire : "Très loin du simple plaisir de célébrer les anniversaires, c'est plutôt l'appropriation stratégique d'une réalité historique que nous essayons de saisir comme prétexte temporel, pour, à chaque fois, évaluer le chemin parcouru en mobilisant nos capacités à inventer positivement les lendemains de l'Agence (…) par une place importante à la formation. Histoire de répondre au souci de performance."

Non sans signaler les chantiers engagés dans l'optique d'apporter "un brin de modernité et d'autonomie financière à l'AGP". Parmi ces chantiers, le studio de production audiovisuelle baptisé “Samson Ebang Nkili”, qui a été visité par les membres du gouvernement.



Charly NYAMANGOY BOTOUNOU



