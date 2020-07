Afrique/Covid-19 : l'OMS préoccupée

Le dernier bilan du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie dans ce pays du Maghreb a recensé officiellement 27 357 cas de contamination, dont 1 155 décès, depuis l'enregistrement du premier cas le 25 février. L'Algérie a battu, ces derniers jours, plusieurs records quotidiens de cas recensés, dont 675 cas vendredi dernier. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) se dit d'ailleurs préoccupée par l’accélération de la pandémie sur le continent. À ce jour, elle a dépassé la barre des 847 109 cas de contamination, pour au moins 16 450 morts en Afrique.

Avec 445 433 cas et 6 769 décès, l’Afrique du Sud est le pays le plus touché par la pandémie. L‘épidémie s'accélère avec une progression de 30 % au cours de la semaine dernière au pays arc-en-ciel. Le virus progresse de 31 % au Kenya, 26 % en Éthiopie, 50 % à Madagascar, 57 % en Zambie, 69 % en Namibie et 66 % au Botswana.