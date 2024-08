Affaires sociales : pour une meilleure prise en charge dans les centres privés

La question de la prise en charge et de l'hébergement des enfants en difficulté sociale par les partenaires privés était au coeur d'un récent séminaire de vulgarisation des normes standards des centres d'accueil privés à caractère social.

Cette rencontre visait surtout à vulgariser les dispositions du Code civil et du Code de l’enfant en matière d’accompagnement de l’enfant vulnérable et aussi les normes des procédures portant ouverture et fermeture d’un centre d’accueil.

Sans oublier l'aide des acteurs dans la maîtrise des procédures d’accompagnement des pensionnaires. À l'issue des travaux, la ministre des Affaires sociales Nadine Awanang-Anato a pris acte des recommandations formulées par les participants.

En effet, la prise en charge d'un enfant en situation d'exclusion obéit à des règles. Les participants ont de ce fait souhaité que les responsables de ces établissements se réfèrent à la Direction générale des Affaires sociales aux fins d’obtenir l’attestation de placement pour tout enfant trouvé ou emmené dans un centre d’accueil.

Que dans la prise en charge de l’enfant vulnérable, chaque responsable joue pleinement son rôle de protecteur.

Pour une redynamisation de ce service, il a été proposé la réactualisation et l'application de l’ordonnance 001 de 1974 portant prestation de serment des travailleurs sociaux auprès des tribunaux et le renforcement des capacités des agents qui aideront à une meilleure maîtrise des procédures.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon