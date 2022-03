Activités d'éveil : chasse aux œufs réussie à Gillherma

Savez vous que les activités d'éveil ont une importance capitale dans la croissance d'un enfant ? Les spécialistes expliquent l’importance du jeu dans le développement moteur, affectif, social et cognitif d'un enfant encouragent à accorder une place privilégiée au jeu libre pendant la première période de la vie. Parmi ces activités recommandées par les experts de la petite enfance, il y a les activités libres, qu’on appelle aussi jeux libres.

En cette fin de trimestre, certaines responsables d'établissements ont innové en proposant aux élèves des journées récréatives bien encadrées. À la veille de la célébration de Pâques, l'école privée Gillherma, située au quartier Beau-Séjour Okinda dans le cinquième arrondissement de Libreville a été le théâtre samedi dernier d'une activité qui a participé à l'éveil des tous petits. La chasse aux œufs, un concept européen s'est déporté pour offrir aux bambins de cette école une journée riche en émotions. À cette occasion, leur école s'est transformée en un véritable parc d'attraction dans lequel chacun des “héros” devait aller à la conquête des œufs. C'était la grande chasse aux oeufs”. Tous les apprenants étaient dans cette courses effrénées vers les trésors cachés que sont les précieux petits œufs en chocolat et autres surprises gourmandes réservés par l'équipe pédagogique conduite par la fondatrice Adzouna Nadège épouse Mahoukou.

Il n'y avait pas que les œufs pour enchanter les mwana de cette école. Mme Adzouna Nadège épouse Mahoukou a également mis à contribution d'humoristes qui ont entretenu l'ambiance des chapiteaux pour que la journée soit mémorable. Tout a été bien orchestré lors de cette première édition. Ce grand jeu gourmand dans un cadre bien aménagé pour la circonstance sous la surveillance des bénévoles de la Croix rouge qui étaient à chaque coins de l'établissement. "La chasse aux œufs de Pâques est un concept européen que j'ai jugé bon d'initier au sein de notre culture pédagogique africaine cette année à l'école privée Gillherma. C'est une manifestation centrée autour de la chasse au trésor, des jeux, du maquillage public et de plein d'autres surprises" a indiqué la fondatrice de cet établissement Nadège Adzouna Mahoukou. Pour elle, " Cette manifestation est d'une haute importance. D'où le choix du thème et des déguisements appropriés pour égayer les apprenants y compris les équipes pédagogiques et administratives pour rendre la fête encore plus belle".

Au total, plus de 150 bambins ont profité de cette journée récréative qui était ouverte aussi à d autres enfants qui sont venus très nombreux d'autres écoles de la capitale. “Ladite chasse aux oeufs de Pâques n'était pas exclusivement réservée qu aux enfants de l'École Privée Gillherma elle était ouverte à tous les enfants y compris ceux venus d ailleurs” précisé l'initiatrice du concept, Mme Adzouna Mahoukou. Les parents d'élèves ont dit toute leur satisfaction et sollicité une prochaine édition. Un événement qui doit sa réussite à un nombre important de partenaires tels que la Sobraga, la Sigali, la Croix Rouge qui a déployé ses bénévoles et les Forces de Polices Nationales (Commissariat du 5ème Arrondissement).

Au meilleur chasseur du jour, il a été décerné un prix spécial pour récompenser son habilité.

Précisons que l'ecole Privée Gillherma est née en Janvier 2018 et enregistre 100% de réussite depuis l'ouverture. Ecole Reconnue d'Utilité publique par décret présidentiel en conseil de Ministres du 3 Janvier 2022 sous le numéro 257, l'établissement n'a pas fini de marquer son empreinte dans la formation et l'éveil des enfants avec l'ambition de s'établir où besoin sera.

La Rédaction

Libreville/Gabon