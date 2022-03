Activités d'éveil : chasse aux œufs réussie à Gillherma

Avez-vous déjà entendu parler de chasse aux œufs ? Cet exercice au cours duquel des œufs de différentes tailles, parfois en chocolat, sont cachés dans différents endroits afin que les enfants les trouvent. C'est ce qui a constitué l'essentiel de la journée récréative organisée ce samedi 25 mars à l'école privée Gillherma sise à Beau-séjour dans le 5e arrondissement de Libreville. Un événement organisé pour marquer la fin du 2e trimestre et le départ en vacances des 150 élèves qui ont pris part à cette fête des œufs."La chasse aux œufs de Pâques est un concept européen que j'ai jugé bon d'initier au sein de notre culture pédagogique africaine cette année à l'école privée Gillherma. C'est une manifestation centrée autour de la chasse au trésor, des jeux, du maquillage public et de plein d'autres surprises" a indiqué la fondatrice de cet établissement Nadège Adzouna Mahoukou. Pour elle, " Cette manifestation est d'une haute importance. D'où le choix du thème et des déguisements appropriés pour égayer les apprenants y compris les équipes pédagogiques et administratives pour rendre la fête encore plus belle". Au meilleur chasseur du jour, il a été décerné un prix spécial pour récompenser son habilité.

R.H.A

Libreville/Gabon