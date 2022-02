4e congrès de la CMG  : les musulmans proposent l'abandon du caractère communautaire des mosquées

À l’issue de leurs travaux hier en début de soirée, les congressistes musulmans réunis à Libreville du 11 au 13 février 2022 ont formulé des propositions constructives à même d'opérer des réformes qualitatives et faire évoluer leur communauté religieuse dans un environnement laïc en partage avec d'autres communautés religieuses ou sociologiques. Ainsi donc, en tenant compte des critiques passées et présentes sur le mode de gouvernance des institutions religieuses musulmanes dans notre pays, les congressistes ont émis le souhait de recadrage du métier d’imam et de prédicateur au Gabon. Non sans marquer leur volonté de mettre les véritables valeurs de l'Islam dans le choix et la gestion du Culte au sein la Communauté musulmane du Gabon (CMG).

Les participants ont également exprimé leur souhait de responsabiliser les théologiens, de veiller à leur autonomisation et au renforcement de leurs capacités opérationnelles et d’intégration sociale. La recommandation de l'abandon du caractère communautaire des mosquées, tel que cela s'observe dans bien des cas, a été une des propositions novatrices de ce 4e congrès de la CMG. Autres propositions et non des moindres, c'est l'appel à l'instauration des mécanismes d’accompagnement et d’orientation des étudiants musulmans gabonais et de l’extension du dialogue interreligieux et de la vie pacifique entre musulmans et non musulmans en y incluant '' la notion de la cohabitation religieuse et pacifique sur les plans endogène et exogène''.

Les congressistes ont aussi, à l'unanimité, demandé la construction d'un siège digne de sa stature au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG), jugeant l'actuel local vétuste et exigu.

Issa IBRAHIM

Libreville/ Gabon