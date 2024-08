30 AOÛT/"Kounabélisme" : haro sur les vieux démons !

De nombreux Gabonais, avides d'un véritable changement, espéraient qu'avec l'avènement des militaires à la tête du pays certaines mauvaises habitudes et autres pratiques surannées cesseraient.

Que nenni ! Les mauvaises habitudes ont la vie dure.

Une maxime tellement d'actualité en cette période de transition en République gabonaise.

Pour preuve, plusieurs leaders politiques dont certains réputés proches du chef de l'État font montre d'un zèle dérangeant en brandissant à la face du monde leur loyauté et fidélité au président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Souvent même de façon maladroite. À ces comportements déplorables s'ajoute l'émergence d'une foultitude d'associations (bien souvent factices) soutenant l'action du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

En effet, lors de la tournée républicaine du président de la République, lesdites associations ont manifesté leur présence via des milliers de banderoles.

Ne parlons pas des activistes sous l'ère d'Ali Bongo Ondimba, dorénavant thuriféraires outranciers de son successeur. Idem pour certains artistes ayant tourné casaque à la vitesse de l'éclair.

Comme quoi, à beau chasser le naturel il revient toujours au galop ! En réalité, tous les constats dressés ci-dessus participent à exacerber le "culte de la personnalité" auquel sont confrontés bon nombre de dirigeants sous nos tropiques.

Le moins que l'on puisse dire c'est que la première institution du pays, du moins celui qui l'incarne, a besoin de tout sauf de ce folklore de bas étage.

Après un an d'exercice du pouvoir, il est impérieux que la nouvelle classe dirigeante sonne maintenant la fin de la récréation.

Il serait bon que le CTRI s'insurge ouvertement et condamne avec la dernière énergie ce "kounabelisme" tendant, de plus en plus, à prendre de l'ampleur.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon