1er mai : "Ensemble, face au Covid-19 dans le monde du travail"

Pour l'édition de cette année, c'est un "jour sans" pour les travailleurs, que le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale a décrit ainsi : "Cette journée spéciale a lieu sans manifestation festive, sans défilé, sans décoration, sans accolades, ni collation." Tout simplement parce que le Covid-19 est passé par là.

Dans son allocution, ce dernier a rendu hommage à tous ceux qui, tenant la première ligne, dans les hôpitaux et les administrations concernées, sont "au front dans les usines, sur les grands chantiers et autres services essentiels pour éviter l'effondrement de l'économie et de la Nation ; exposant ainsi votre santé et celle de vos familles". Pour ce sacrifice consenti auquel il a associé "ceux qui ont perdu leur revenu à la suite des mesures administratives prises par le gouvernement concernant la fermeture des bars, restaurants, boîtes de nuit, hôtels, etc.", le Premier ministre a tenu à relever le lourd tribut payé par les uns et les autres.