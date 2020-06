14e réunion de la Confejes : la voix de Franck Nguema

Le ministre des Sports et de la Jeunesse, Franck Nguema, a pris part jeudi dernier par visioconférence, à la 14e réunion du Bureau de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes), dont le Gabon est membre.

En présence de ses homologues francophones, dont les ministres et secrétaires d'État (France, Tchad, Tunisie, Canada Québec, Seychelles, Bénin, Burkina-Faso et Gabon), en plus des représentants des partenaires, le ministre gabonais a annoncé la contribution financière de notre pays. "Le Gabon, par ma voix, a fait une annonce de contribution au Fonds commun d'un montant de 5 000 000 de francs", a indiqué le membre du gouvernement.

Durant cette rencontre, les membres de la Confejes ont abordé la question du renouvellement des cadres aux postes vacants, établit le rapport d'activité 2019, et abordé la question du projet de programmation 2020, tout en tenant compte des adaptations requises par la situation sanitaire, liée à la pandémie du Covid-19.

Lors de son intervention, Franck Nguema a réitéré son engagement auprès de ladite Organisation. "J'ai réitéré mon attachement du Gabon aux organes de la Francophonie, et rappelé l'importance de soutenir les actions de la Confejes, notamment la création d'une plate-forme de formation à distance, comme cadre privilégié de renforcement des capacités des formateurs et des responsables des programmes Confejes Sports, Jeunesse et Loisirs", a rappelé le ministre gabonais des Sports et de la Jeunesse.



Hans NDONG MEBALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société