10 km de Port-Gentil / Kids Run : la course des héros en soutien à l’éducation en Afrique

LA journée de l’enfant africain, célébrée chaque 16 juin, honore les jeunes héros de Soweto de 1976, dont le sacrifice a marqué la lutte pour la justice et l’égalité. Cette journée met en lumière les droits de l’enfant africain selon la Charte africaine de 1990.

Cependant, l’éducation reste un défi majeur en Afrique, souvent entravé par un financement insuffisant. aussi est-il essentiel de protéger les enfants, notamment dans l’espace numérique, en renforçant leurs droits à l’éducation, à la participation et à l’expression. Le 23 juin dernier, l'Unicef Gabon a participé à cette célébration aux côtés d'Everest Media, qui organisait la Kids Run " 10 km de Port-Gentil".

Cet événement a réuni 1 500 jeunes coureurs, dont 200 issus de centres d’accueil. Parmi eux, de nombreux enfants issus de groupes vulnérables, y compris des enfants en situation de handicap, ont couru pour faire de cette course un événement inclusif, sensibilisant ainsi à l’importance de l’éducation pour tous.

À cette occasion, l'Unicef Gabon a lancé un appel à un engagement collectif pour garantir une éducation digne et équitable à tous les enfants africains. "Nous exhortons le gouvernement gabonais, les entreprises et les citoyens à réaffirmer l’éducation comme une priorité budgétaire, visant 20 % du budget annuel d’ici 2 025 ; à augmenter les ressources pour l’apprentissage fondamental, avec au moins 10 % du budget éducatif dédié à l’enseignement préprimaire ; à combattre la violence envers les enfants et à promouvoir une éducation inclusive, résiliente et de qualité à tous les niveaux", a déclaré l’Unicef.

L’organisation onusienne invite chacun à la rejoindre pour faire de l’éducation une priorité budgétaire et une réalité pour tous.

Line R. ALOMO

Libreville/ Gabon