Environnement : la gestion des déchets à l’honneur lors de la JME

« La restauration des terres, la désertification et la résilience à la sècheresse », c’est le thème de la célébration en différé de la journée mondiale de l’environnement, à Franceville du 18 au 19 juin 2024. LA direction provinciale de l’environnement piloté par Côme Ndjokounda a organisé du 18 au 19 juin 2024, la première édition de la journée mondiale de l’environnement en différé, avec l’appui des industriels exploitant les sols, tels que les sucreries du Gabon, Reminac la société du fer, Nouvelle Gabon Mining, Sobraga et bien d’autres.

La cérémonie d’ouverture a été présidée au gouvernorat mardi 18 juin dernier, par le gouverneur Jacques Denis Tsanga. Ce qui a donné lieu à des conférences et ateliers. Notamment sur des thèmes aussi riches que diversifiés, tels que dégradation et restauration des sols présenté par Yaëlle Christie Mouketou, enseignant-chercheur à l’Insab ; La réhabilitation des sites exploités, présentés par les opérateurs économiques.

L’atelier sur la gestion des déchets a permis aux participants d’échanger sous forme de panel, à bâton rompu sur la base du partage d’expériences et d’expertise. Après quoi, tous les séminaristes se sont déployés sur le site de la décharge municipale de la commune de Franceville, pour une visite. D’autant plus que la problématique de la gestion des déchets est une problématique qui touche la société en général. Que cela soit les ménages, les entreprises ou les administrations.

« La dégradation des terres n’est pas sans conséquences néfastes pour le renouvellement et la pérennisation de nos ressources naturelles et de notre biodiversité, desquelles dépendent étroitement notre existence et partant celle des générations futures », a souligné Jacques Denis Tsanga. La deuxième journée a été marquée par des temps de planting à la place des fêtes et au nettoyage pédestre.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon