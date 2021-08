Éliminatoires Mondial Qatar 2022 : les 30 panthères sont connues

Le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu était face à la presse nationale et internationale ce lundi 23 août 2021. Objectif ? Dévoiler la liste des 21 joueurs et les 9 réservistes qui ont été retenus pour affronter la Lybie et l'Égypte dans le cadre des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar.

Dans les buts, Mfa Mezui (ROD/LUX), Donald Nze (ASM/RDC) et Amonome (AMA/AFS), garderont les cages inviolées.

La charnière sera assurée par Ecuele Manga (DIJ/FRA), Lloyd Palun (BAS/FRA), Johan Obiang (ROD/FRA), Anthony Oyono (BOU/FRA) et Wachter (BER/FRA) et Musavu-King (BEN/IND).

Dans le secteur médian on retrouve le nouveau niçois Mario Lemina (NIC/FRA), André Biyogho Poko(ALT/TUR), Kanga Guelor (BEL/SER), Madinda Levy (SAB/FRA), Ngouali Serge (GOR/CRO) et Assoumou Akue (AUB/FRA).

Sans surprise on retrouve le trio d'attaque qui a brillamment qualifié le Gabon pour la CAN 2021 au Cameroun. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang (ARS/ANG), Denis Bouanga (ASSE/FRA) et Aaron Boupendza (HAT/TUR). Ces derniers seront soutenus par Jim Allevinah (Clermont/FRA), Missi Mezu (Sofia/BUL) et Ndzengue Fahd (Tabor/SLO).

La liste des joueurs réservistes est composée de Toung Allogho (BOU/GAB), Didier Ndong (DIJ/FRA), Kevin Mayi (UMR/TUR), Eneme Ulrich (BRI/ANG), Axel Meye (TAN/MAR), David Sambissa (CAM/HOL), Sidney Obissa (AJA/FRA), Gil Christ Nguema (NAZ/ISR) et Louis Ameka Autchanga (MAS/MAR).