CNSS : les représentants des retraités rassurés par le DG

Préoccupés au plus haut point par le règlement de leurs pensions, les responsables des syndicats de retraités ont échangé le 3 février passé avec le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Aussi, ont-ils reçu toutes les assurances par rapport à la disponibilité de leur argent à compter de ce samedi 5 février. " Mon inquiétude première, ce sont les pensions. Nous avons demandé au directeur général si elles seront effectivement virées à la banque. Nous avons été rassurés sur ce point ", a indiqué le président du Synaret, Édouard Nguema. Non sans se réjouir de l'ouverture de la hiérarchie de la Caisse à la discussion pour trouver ensemble les solutions aux problèmes actuels.

Cette rencontre avec le Syndicat national des retraités du parapublic et du privé et l'Union des anciens travailleurs retraités de la CNSS (URTC) est à ranger dans le cadre de l'élargissement du dialogue social sur la question lancinante des retraites. D'autant que la tutelle a instruit le sommet de la Caisse à tenir des réunions périodiques avec les structures syndicales pour une meilleure prise en charge des retraités au Gabon. Et le DG Patrick Ossi Okori de relever : "Contrairement à ce qui se dit, le dialogue n'a jamais été rompu avec les représentants des retraités. Sur le paiement des pensions, je leur ai donné toutes les assurances. Surtout que nous travaillons avec nos partenaires financiers depuis début janvier, pour que les retraités soient régulièrement payés dès le 5 du mois, comme par le passé.

"L'autre point d'achoppement est le vœu exprimé par les retraités de faire partie du vaste projet de réformes via les comités de suivi. " Il y aura deux représentants par syndicat, aussi bien des retraités que de la CNSS ", a confié M. Ossi Okori.

SCOM

Libreville/Gabon